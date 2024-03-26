الإحصاء: الصادرات غير البترولية ترتفع بنسبة %0.8 في يناير 2024م

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ارتفعت الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصديربنسبة 0.8% مقارنة بشهر يناير 2023م، في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 11.5% فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 42.6% في نفس الفترة.

وقد انخفضت الصادرات السلعية في شهر يناير 2024م بنسبة 10.3% عن شهر يناير 2023م؛ وذلك نتيجة النخفاض الصادرات البترولية بنسبة 13.5% هذا وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 77.6% في شهر يناير 2023م إلى 74.8% في شهر يناير 2024م.

وعلى صعيد الواردات، فقد انخفضت في شهر يناير 2024م بنسبة 1.4% وعند النظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 26.3%عن شهر يناير 2023م.

وبالمقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2023م فقد انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 3.6% كما أن قيمة الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير انخفضت بنسبة 9.7% بينما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 10.5% فيما سجل فائض الميزان التجاري السلعي انخفاضًا بنسبة28.2% بالمقارنة مع ديسمبر 2023