الإحصاء: 1.208 تريليون ريال حجم صادرات المملكة السلعية خلال العام 2023

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انخفضت الصادرات السلعية في الربع الرابع عام 2023م بنسبة 14.4% مقارنة بالربع الرابع عام 2022م. حيث بلغت قيمتها 297.9 مليار ريال في الربع الرابع 2023م، منخفضة عن 348.0 مليار ريال في الربع الرابع 2022م؛

وذلك نتيجة النخفاض الصادرات البترولية بمقدار 49.2 مليار ريال، بنسبة 17.8% حيث بلغت قيمتها 226.8 مليار ريال مقابل 276.0 مليار ريال في الربع الرابع 2022م.

وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.3% في الربع الرابع عام 2022م إلى 76.1% في الربع الرابع عام 2023م. كما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع الثالث 2023م بمقدار 2.4 مليار ريال وبنسبة 0.8%

وقد سجلت الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير انخفاضًا بنسبة 1.2% عن الربع الرابع 2022م، حيث سجلت 71.1 مليار ريال مقابل 71.9 مليار ريال وقد انخفضت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 9.2% فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 42.1% في نفس الفترة.

كما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير بمقدار 1.9 مليار ريال وبنسبة 2.7% بالمقارنة مع الربع الثالث 2023م.

وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت بنسبة 2.8% بمقدار 5.4 مليار ريال حيث بلغت قيمتها 201.4 مليار ريال في الربع الرابع 2023م، مقابل 196.0 مليار ريال في الربع الرابع 2022م، بين ما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق بمقدار 1.9 مليار ريال.