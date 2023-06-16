الإخبارية: مصدر مسؤول في الخارجية الفرنسية أكد أن فرنسا ستطلب من ولي العهد التحدث مع بوتين لتخفيف حدة الحرب مع أوكرانيا

كشف مراسل الإخبارية في باريس، عن معلومات من مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية، أكدت أن باريس ستطلب من ولي العهد التحدث مع بوتين لتخفيف حدة الحرب مع أوكرانيا.

وقال إن مصدر مسؤول في الخارجية الفرنسية صرح بأن الأزمة الأوكرانية الروسية ستكون موجودة وبشدة على طاولة المباحثات بين الرئيس الفرنسي وولي العهد.

وأضاف أن المصدر أكد أن الرئيس الفرنسي سيطلب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التوسط من أجل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، أو محاولة تخفيف حدة الصراع.

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي سيطلب من ولي العهد الوساطة مع بوتين لما تتمتع به المملكة من موقف محايد وعلاقات قوية مع روسيا، يمكنها بشكل أو بآخر من التخفيف من حدة الحرب بين موسكو وكييف.