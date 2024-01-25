الإسعاف الجوي بالجوف ينقل مواطنًا من منطقة صحراوية لقسم الطوارئ بسكاكا خلال 10 دقائق

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نقل الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف مواطنا تعرض لوعكة صحية إلى طوارئ المستشفى خلال 10 دقائق.

وباشرت الفرق الإسعافية الأرضية والإسعاف الجوي بلاغا حول تعرض مواطن لألم في الصدر بمنطقة (الفسقانات) الصحراوية الواقعة شمال الجوف بإتجاه منطقة الحدود الشمالية.

وقدمت الفرق الأرضية التابعة للهلال الأحمر الخدمة الإسعافية لحين وصول الإسعاف الجوي الذي وصل في غضون 16 دقيقة وباشر نقل الحالة من الموقع إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في سكاكا خلال مدة لم تتجاوز 10 دقائق.