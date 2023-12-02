الإعلام السوري: هجوم جوي إسرائيلي على محيط دمشق

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا”، نقلا عن مصدر عسكري، إنه في حدود الساعة 1:35 من فجر السبت، نفذت إسرائيل “عدوانا جويا في اتجاه الجولان السوري مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”.

وأضاف المصدر: “وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات”.

ويأتي الهجوم الجوي الإسرائيلي بعد يوم واحد من تجدد العنف في قطاع غزة، في أعقاب أسبوع كامل من الهدنة الإنسانية المؤقتة.