الإعلان عن التشكيلة المثالية في دوري روشن خلال موسم 2022-2023

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أعلن الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، اليوم الأربعاء، عن التشكيلة المثالية عن موسم 2022-2023، بغياب تام للاعبي الشباب وسيطرة الاتحاد، وظهور ضعيف للهلال وغريب للنصر.

ولم تشهد التشكيلة المثالية للموسم المنصرم 2022-2023، وجود أي لاعب من نجوم فريق الشباب صاحب المركز الرابع في ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بينما ظهر لاعبان من الفتح مقابل لاعب وحيد من الهلال.

وسيطر الاتحاد على التشكيلة المثالية للموسم بخمسة لاعبين، وغياب عبدالرزاق حمد الله المفاجئ نظرا لأنه هداف المسابقة، وفي السياق ذاته، تواجد عن النصر الثنائي الأجنبي، لويس جوستافو “المغضوب عليه” من جماهير العالمي، بالأضافة للظهير الإيفواري جيسلان كونان.

التشكيلة المثالية لموسم 2022-2023 من دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي (الاتحاد).

خط الدفاع: جيسلان كونان (النصر)، أحمد شراحيلي (الاتحاد)، أحمد حجازي (الاتحاد)، مدالله العليان (الاتحاد).

خط الوسط: رومارينيو (الاتحاد)، لويس جوستافو (النصر)، كاكو (التعاون).

خط الهجوم: فراس البريكان (الفتح)، أوديون إيجالو (الهلال)، مراد باتنا (الفتح).

يذكر أن، جيسلان كونان صاحب الأعلى تقييما في التشكيلة المثالية للموسم بـ 8.9، بينما مدالله العليان الأقل تقييما بـ 7.6 ومارسيلو جروهي بـ7.7.