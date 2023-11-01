الاتحاد الآسيوي: سالم الدوسري يُعد سادس لاعب سعودي والخامس من الهلال الذي يحصد جائزة أفضل لاعب آسيوي

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أكد الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي أن نجم السعودية سالم الدوسري يُعد سادس لاعب سعودي والخامس من الهلال الذي يحصد جائزة أفضل لاعب آسيوي.. مشيرا إلى أن سالم الدوسري لاعب بارز ليس فقط بالنسبة للعملاق الهلالي، ولكن أيضًا للمنتخب السعودي.. لقد أثبت المهاجم الزئبقي مكانته كواحد من أفضل اللاعبين.

حيث قال الاتحاد الآسيوي عبر تقرير بموقع الرسمي اليوم الأربعاء بعد تتويج سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2022 “فاز النجم السعودي سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا يوم الثلاثاء خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السنوي 2022 في الدوحة، وذلك بعد مشوار رائع على مستوى النادي والمنتخب الوطني، وقد حصل اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً على أبرز الجوائز في الحفل المميز الذي أقيم على مسرح المياسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بعد وقت قصير من فوز الأسترالية سام كير بجائزة أفضل لاعبة”.

وأضاف “وبات الدوسري الفائز الخامس والعشرون المختلف بالجائزة منذ إطلاقها عام 1994، كما أصبح سادس لاعب سعودي والخامس من الهلال الذي يفعل ذلك، وهو رقم قياسي من أي بلد ونادي على التوالي”.

وقال اللاعب: أنا سعيد جداً بهذا الإنجاز، وأريد أن أشكر قيادة السعودية على رعايتها للرياضيين ودعمها الرياضة، وأريد أن أشكر وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي الهلال وجماهيره أيضاً، وبالتأكيد أنا ممتن لوالدي وزوجتي التي تعتبر مشجعي الأول.

ولد الدوسري في منطقة الرياض، وقد انضم إلى نادي العاصمة الهلال عندما كان شاباً وارتقى بعد ذلك ليصبح من الأعمدة الرئيسية بالنسبة لنادي الهلال والمنتخب الوطني.

وقد أثبت النجم المميز مكانته كواحد من أفضل اللاعبين في آسيا، حيث تألق في أهم بطولات العالم خلال كأس العالم 2022 في قطر، عندما سجل هدف الفوز 2-1 في المباراة أمام الأرجنتين التي توجت لاحقاً باللقب، وهو هدف سيعيش طويلاً في ذكريات مشجعي كرة القدم.

كما سجل الدوسري هدفاً آخر ضد المكسيك، ليعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في نهائيات كأس العالم للاعب سعودي، بمجموع 3 أهداف، متساوياً مع الأسطورة سامي الجابر، والذي ظل رقمه ثابتاً منذ عام 2006.

واستمر الدوسري في التألق كما كان دائماً مع الهلال في جميع المسابقات الكبرى. حيث سجل هدفين وصنع آخر عندما تغب الفريق على فلامينغو البرازيلي 3-2 في قبل نهائي كأس العالم للأندية 2022 في المغرب، ليصبح الهلال أول فريق سعودي يصل إلى نهائي البطولة.

على الصعيد المحلي، قام الدوسري بدور أساسي في فوزه الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023، كما سجل 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في ثماني مباريات ليقود الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة وهو رقم قياسي، حيث حصل الفريق السعودي على المركز الثاني في نسخة 2022.