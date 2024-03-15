الاتحاد الأوروبي: الأشهر المقبلة حاسمة لمسار الحرب في أوكرانيا

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حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أنّ الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار الحرب في أوكرانيا، مطالبًا حلفاء كييف الغربيين بزيادة مساعداتها.

وقال بوريل، وفقا لقناة (فرانس 24)، اليوم الجمعة، إن “الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة”، مضيفاً أنّ العديد من المراقبين يتوقعون هجومًا روسيًا هذا الصيف، وأوكرانيا لا يمكنها أن تنتظر نتيجة الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وأضاف المسؤول الأوروبي، خلال زيارته إلى واشنطن، أنّ كلّ ما يلزم فعله لأوكرانيا يستوجب تنفيذه سريعا، منبهًا إلى العواقب المأساوية إذا ما انتصرت روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وأشار إلى أن انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذه الحرب لن يتوقف عند أوكرانيا، موضحا أنه ستكون لهذا الأمر تداعيات هائلة على الولايات المتّحدة وعلى الأنظمة التحالفية المبنية حول الولايات المتّحدة وأوروبا.