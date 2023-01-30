الاتحاد الأوروبي يدرس تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

المناطق_متابعات

يدرس الاتحاد الأوروبي، تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، خاصة أن تلك الخطوة تحظى بتأييد دولتي فرنسا وألمانيا.

وأوضحت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي يستكشف الخيارات القانونية لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في تغيير كبير لسياسته.

ولفتت إلى أن تلك الخطوة تأتي رداً على إمداد طهران لروسيا بالمسيرات المُسلحة في حربها ضد أوكرانيا.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن إيران رفضت المعروض بشأن العودة للاتفاق النووي، مضيفاً أن واشنطن لا تزال ترى أن الدبلوماسية الطريقة الأكثر فاعلية للتعامل مع الملف النووي الإيراني.