الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض الحزمة الـ 12 من العقوبات ضد روسيا

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وافق الاتحاد الأوروبي على فرض الحزمة الـ 12 من العقوبات ضد روسيا، على أن تدخل حيز التنفيذ في مطلع شهر يناير المقبل.

وذكر المجلس الأوروبي – اليوم /الجمعة/ – أن من بين الإجراءات المتخذة ضد موسكو، فرض حظر تدريجي على واردات الألماس الروسي، كما ستتضمن إجراءات أخرى منها: التشديد على الأدلة المطلوبة من الشركات التي تزعم أنها ملتزمة بسقف الأسعار المفروض على النفط الروسي، والذي كانت قد أعلنته مجموعة الدول الصناعية السبع “جي 7” في وقت سابق، حسبما نقلت شبكة “سكاي نيوز” الناطقة باللغة الإنجليزية.

وكانت النمسا قد أحجمت عن تقديم موافقتها النهائية حتى وقت متأخر أمس بشأن حزمة العقوبات الجديدة التي وافق عليها كل دول التكتل في وقت سابق الأسبوع الجاري.. موضحة أنها لا تعارض الإجراءات إلا أنها تحتاج إلى وقت لفحص النصوص القانونية.