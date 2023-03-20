الاتحاد الدولي للسيارات يتراجع عن قراره ويُعيد الإسباني “ألونسو” للمركز الثالث في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

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علن الاتحاد الدولي للسيارات، عن إلغاء قرار العقوبة التي أصدرها بحق سائق أستون مارتن الإسباني فيرناندو ألونسو، وعودته مرة أخرى إلى المركز الثالث في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1 لعام 2023، وذلك بعد الاعتراض التي تقدم به الفريق على قرار العقوبة.

وكان السائق الإسباني قد احتل المركز الثالث خلف ثنائي ريد بُل؛ سيرجيو بيريز وماكس فيرشتابين في السباق الرئيسي، وبعد التتويج، أعلن الاتحاد الدولي للسيارات تلقي ألونسو لعقوبة لمدة عشر ثوانٍ، تراجع على إثرها للمركز الرابع، وبات المركز الثالث بسبب هذا القرار من نصيب البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس.

وصدرت العقوبة بعد أن أظهرت لقطات فيديو أن الرافعة الخلفية لامست لفترة وجيزة الجزء الخلفي من السيارة، بينما كان ألونسو ينتظر الميكانيكيين لبدء تغيير الإطارات، وبعد القرار طلب ممثلو فريق أستون مارتن الحصول على مراجعة للحادثة؛ حيث أشار الفريق إلى التزامهم باللوائح، وعدم البدء في تغيير الإطارات قبل انتهاء مدة العقوبة.

وكان الخلاف بين فريق أستون مارتن والاتحاد الدولي للسيارات حول مدى قانونية لمس السيارة أثناء تنفيذ العقوبة، وتمسك فريق أستون مارتن بالتزامه بعدم لمس السيارة خلال فترة العقوبة، معتبراً أن لمس الرافعة الخلفية للسيارة لا يعد انتهاكاً للوائح، وبناءً على ذلك، قرر الاتحاد الدولي للسيارات التراجع عن قراره، وإلغاء عقوبة العشر ثوانٍ على ألونسو، ليستعيد بذلك المركز الثالث في سلم الترتيب، ويتراجع سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل مرة أخرى إلى المركز الرابع.

وبذلك يصبح الترتيب النهائي لسباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام 2023:

1-سيرجيو بيريز- فريق ريد بل

2-ماكس فيرشتابين- فريق ريد بُل

3-فيرناندو ألونسو- فريق أستون مارتن

4-جورج راسل- فريق مرسيدس

5- لويس هاميلتون- فريق مرسيدس

6- كارلوس ساينز- فريق فيراري

7- تشارلز لوكلير- فريق فيراري

8- إستيبان أوكون- فريق ألبين

9- بيير غاسلي- فريق ألبين

10- كيفين ماغنوسن- فريق هاس