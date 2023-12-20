الاتحاد الروسي لكرة القدم يرفض الانضمام إلى الاتحاد الآسيوي

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صوّت الاتحاد الروسي لكرة القدم بالرفض على الانضمام إلى الاتحاد الآسيوي والخروج من نظيره الأوروبي (يويفا) الأربعاء، بعد شهورٍ من التفكير والتهديد بمغادرة اتحاد القارة العجوز الذي استبعده من منافساته إثر غزو القوات الروسية لأوكرانيا في فبراير 2022.

ونقلت وكالة تاس للأنباء الروسية عن نائب رئيس الاتحاد أحمد أيداميروف قوله: قررنا عدم الانتقال (من الاتحاد الأوروبي) إلى آسيا. لقد أيّد الجميع هذا القرار بالإجماع.

وقال ميخائيل غيرشكوفيتش عضو اللجنة التنفيذية في اتحاد اللعبة المحلي: لقد صوّتنا بالإجماع ضده (الخروج) لأنه لا توجد ضمانات من (الاتحاد الدولي) الفيفا، لقبول هذا التغيير، في حديثه مع الوكالة الروسيّة.

وأضاف: لقد قررنا مواصلة الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، وسنرى كيف يتطوّر الوضع في العام المقبل.

وكان من الممكن أن يكون للانتقال إلى الاتحاد الآسيوي عواقب ماليّة كبيرة على الأندية الروسيّة.

وأنُشئت بداية العام مجموعة عمل مع الاتحاد الأوروبي لمناقشة إمكانية عودة الأندية الروسية إلى المسابقات الأوروبية (دوري الأبطال، يوروبا ليغ وكونفرنس ليغ)، كما عودة المنتخبات إلى البطولات القاريّة.

ولا يشارك أي نادٍ روسيّ في البطولات الأوروبية، كما لم تخض روسيا تصفيات كأس أوروبا 2024 التي تحتضنها ألمانيا من 14 يونيو إلى 16 يوليو.

واستبعد الاتحاد الروسي من المشاركة في البطولات التي ينظّمها الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير 2022، بعد أربعة أيامٍ على غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

ومنذ ذلك الوقت، احتدم النقاش في روسيا بين المطالبين بالخروج من الاتحاد الأوروبي مع المخاطرة بعدم القدرة على العودة، والمدافعين عن الوضع الراهن في انتظار انتهاء الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربيّة.

وكان “يويفا” قد سمح بعودة المنتخبات الروسية تحت 17 عاماً إلى مسابقاته، وهو قرارٌ لم يُرضِ أوكرانيا وحليفتها بولندا، ممّا أثار مخاوف من مقاطعة اتحادَي البلدين للمسابقات الأوروبية.

وعاد الاتحاد القاري عن هذا القرار لأنه “لم يتم التوصل إلى حل فني من أجل السماح للفرق الروسية باللعب”.

وسارع الاتحاد الأوكراني إلى الترحيب بقرار الاتحاد القاري، قائلاً “لن يسمح يويفا للفرق الروسية دون 17 عاماً بالمنافسة. نشكر شركاءنا الأوروبيين على دعمهم لأوكرانيا”.

وكان القرار الصادر في سبتمبر سيسمح لجميع الفرق الروسية تحت 17 عاماً من ذكور وإناث بالعودة إلى مسابقات الاتحاد الأوروبي “خلال هذا الموسم… حتى لو كانت القرعة (لمسابقاته) قد أجريت”.

ومع ذلك، قال الاتحاد الأوروبي في حينها إن الفرق الروسية لن تتمكن من اللعب على أرضها، كما لن يُسمح لها برفع علم البلاد وعزف نشيدها وارتداء الزيّ الرياضي الوطني.