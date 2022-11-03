الاتحاد السعودي للطيران الشراعي يستضيف جهاز محاكاة الطيران

المناطق_عسير

استضاف الاتحاد السعودي للطيران الشراعي “شاهين”، جهاز المحاكاة للطيران الشراعي الذي يعدّ الأول على مستوى الشرق الأوسط في استضافة محاكي الطيران والرابع عالمياً، وذلك في مقر مركز الموهوبين بتعليم عسير بأبها.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للطيران الشراعي المهندس صادق بن عبدالله الجبران أن الاتحاد يعدّ أول اتحاد في العالم يقتني محاكي الطيران الشراعي، حيث يهدف إلى رفع مستوى الأداء للتدريب على رياضة الطيران الشراعي، إلى جانب الإسهام في تدريب الممارسين والهواة بطرق مبتكرة تحاكي مختلف حالات الطقس التي يمكن أن يواجهُهَا ممارس الرياضة وتحدي المخاطر عليه، بما يساعد على تعزيز الأمن والسلامة ورفع الوعي لدى الممارسين والهواة، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم العديد من البرامج والأنشطة التدريبية لطلاب التعليم العام بتعليم عسير ضمن الأنشطة اللا صفية لنشر ثقافة رياضة الطيران الشراعي.

وأضاف أن استضافة جهاز محاكاة الطيران الشراعي يعدّ أحد أهم الخطوات التي تساعد الممارسين والهواة على التدريب الآمن، وقياس أداء الممارسين ورفع جودة مستواهم بما يسهم في إعداد جيل ناشئ يمثل المملكة في البطولات والمحافل العالمية .