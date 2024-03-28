الاتحاد العربي للهجن يعلن عن أولى بطولاته في العلا

المناطق_الرياض

كشف الاتحاد العربي للهجن عن إقامة 13 شوطاً في النسخة الأولى من بطولة كأس العرب الأولى للهجن بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا والمقرر إقامة أشواطها في الثالث من مايو المقبل على أرض ميدان العلا للهجن في محافظة العلا، بجوائز مالية وعينية تتجاوز الـ 3 ملايين ريال.

وكان أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي للهجن قد اعتمدوا في السابع من سبتمبر في العام الماضي إقامة النسخة الأولى من البطولة في محافظة العلا على أن تحدد الدولة المضيفة للنسخة الثانية لاحقاً.

وتشارك المطايا في البطولة في سباقات مسافات 2 , 4, 5 ,6 , 8 كيلو متر، يتنافس فيها الملاك على 13 كاساً، بواقع ثلاثة أشواط ضمن سباق هجانة (شوطين للرجال، وشوط للنساء)، وعشرة أشواط للعموم (راكب آلي) لفئات الهجن المعتمدة للبكار والقعدان، وهي: الـ “حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، وحيل – زمول”.

وتقتصر المشاركة في البطولة على ملاك الهجن من مواطني الدول العربية، كما تقتصر المشاركة على المطايا المسجلة في الاتحادات الأعضاء في الاتحاد العربي للهجن.

وأوضح الاتحاد العربي للهجن أنه يحق لكل اتحاد عضو المشاركة في أشواط الراكب الآلي بعدد 10 مطايا بحد أقصى في كل شوط على أن لا يتجاوز عدد المطايا للمالك الواحد ثلاثة مطايا في كل شوط , كما يحق لكل اتحاد المشاركة في سباق الهجانة بواقع ثلاثة مشاركين في كل شوط .