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الاتحاد لـ الأهلي المصري: “نشوفكم قريب في كأس العالم للأندية”

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 12 يونيو 2023 - 12:59 صباحًا

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وجه نادي الاتحاد رسالة تهنئة لنظيره الأهلي المصري بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي.

وحصد الأهلي اللقب بفضل تفوقه 3-2 في النتيجة الإجمالية بعد انتصاره 2-1 في القاهرة الأسبوع الماضي، ثم التعادل بهدف لكل فريق في مباراة الإياب.

وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تهانينا للأهلي المصري حصوله على بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 .. نشوفكم قريب في كأس العالم للأندية”.

كان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن مشاركة نادي الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها المملكة، بصفته بطلًا لدوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 12 يونيو 2023 - 12:59 صباحًا
صورة asmaa

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