الاتحاد يجهز “حمدان” لموقعة الهلال وغياب “طارق حامد” يلخبط أوراق “نونو سانتو”

المناطق_الرياض

يعمل مدرب فريق الاتحاد نونو سانتو، على إيجاد البديل الذي يحل محل الظهير الأيسر أحمد با مسعود، الذي تعرض لإصابة في مباراة الفريق أمام أبها، والتي انتهت بفوز العميد بـ 4 أهداف مقابل لا شيء.

وكشفت مصادر، بأن مدرب الاتحاد يعمل على تجهيز حمدان الشمراني، المبتعد عن أجواء المباريات؛ ليحل مكانه في مباراة الفريق أمام الهلال، الثلاثاء المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن مباريات دوري روشن السعودي.

من جهة أخرى دخل لاعب الفريق طارق حامد، عيادة النادي اليوم الأحد، بعد شعوره بألم؛ مما جعله يتغيب عن تدريبات الفريق، وفي المقابل تقل نسبة مشاركته في مباراة الهلال المقبلة.