الاتحاد يحقق فوزًا غاليًا على الفيحاء في دوري روشن

حقق الفريق الكروي بالنادي الاتحاد جدة على ضيفه فريق الفيحاء بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “عبد الله الفيصل بمدينة الملك عبد الله الرياضية”، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن.

أهدر النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد، ركلة جزاء، في الدقيقة 20 من زمن المباراة، تصدى لها حارس الفيحاء.

ونجح فريق الفيحاء فى تسجيل هدف التقدم عن طريق المهاجم المغربي عبد الحميد صابري في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وعادل مواطنه النجم عبد الرزاق حمد الله النتيجة لفريق الاتحاد فى الدقيقة 30، ونجح أحمد الغامدي فى تسجيل الهدف الثاني لفريق النمور فى الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع من الشوط الأول، وانهي الأهداف مروان سعيد الصحفي في الدقيقة 90+4.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 46 نقطة، بينما يأتي الفيحاء في المركز الثامن، برصيد 32 نقطة.