الاتحاد يعلن تشكيل لجنة تتولى إدارة ملف كرة القدم بالنادي

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أعلن نادي الاتحاد عن موافقة مجلس الإدارة على تكوين لجنة رياضية جديدة تضم ثلاثة أعضاء وتفويضها بالصلاحيات الرياضية والمالية اللازمة لأداء أعمالها بشكل مستقل، وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” /تويتر سابقا/ للتواصل الاجتماعي.

حيث جاء في بيان “العميد” : “ويتوقع أن تحدث نقلة في عملية اتخاذ القرارات الرياضية المهمة. والعمليات اليومية المتعلقة بكرة القدم داخل النادي، كما ستكون مسؤولة عن عملية انتقالات اللاعبين، وسيترأس اللجنة دومينجوس أوليفيرا الرئيس التنفيذي لشركة نادي الاتحاد وتضم اللجنة المدير الرياضي السيد رامون بلانيس والمدرب الفني السيد مارسيلو غاياردو حيث ستوجه خبراتهم ورؤاهم نحو التميز والنجاح في الساحة الرياضية التنافسية”.

من جهته أكد دومينجوس أوليفيرا الرئيس التنفيذي لشركة نادي الاتحاد ” أن إنشاء اللجنة الرياضية يعتبر خطوة هامة في مسار التطوير وتقدم جهودنا الرياضية”.

وأضاف “يفضل النهج المركز للعمل اليومي والقرارات الرياضية الرئيسية، تجسد هذه اللجنة التزامنا بالتميز والابتكار عبر جميع جوانب منظمتنا”.

وتابع نادي الاتحاد “من المقرر أن تلعب اللجنة الرياضية دورا حيويًا في تشكيل مستقبل كرة القدم لدى نادي الاتحاد، مضمونة التوجيه الاستراتيجي، والكفاءة التشغيلية، والنجاح على المدى الطويل سواء داخل الملعب أو خارجه”.