الاحتلال الغاشم يكثِّف أعمالَه الاستيطانية في القدس المحتلة

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واصل جيش الاحتلال الغاشم تنفيذ مشاريع استيطانية خطيرة في القدس المحتلة، وذلك ضمن مساعي الاحتلال الصهيوني لفرض واقع جديد على المدينة.

وأكدت محافظة القدس في تقرير لها أن بلدية الاحتلال تعتزم افتتاح القسم الشمالي من مشروع توسعة طريق الأنفاق 60 بطول حوالي 105 كيلومترات، لربط مدينة القدس المحتلة بمستوطنات جنوب الضفة؛ وذلك لتسهيل حركة ووصول المستوطنين اليهود للمدينة.

وصادر جيش الاحتلال الشهر الماضي مئات الدونمات من أراضي القدس، لإقامة سبعة حدائق، من بلدتي سلوان وجبل المكبر جنوباً إلى العيساوية وجبل المشارف شمالاً، ورأس العامود وبلدة الطور شرقاً وصولاً لبرك سليمان غرباً، إضافة إلى استمرار أعمال التوسعة والتدعيم لجسر باب المغاربة، الذي يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى عبره في مخطط لزيادة أعداد المقتحمين للأقصى.