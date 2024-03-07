الاحتلال يعتقل مئات الفلسطينيين جنوب قطاع غزة

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتياحها وحصارها لمدينة حمد السكنية بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة مئات الفلسطينيين ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

وأشارت مصادر محلية فلسطينية، أن حملة الاعتقالات الواسعة طالت نحو ٣٠٠ فلسطيني في مدينة حمد السكنية بعد محاصرة الدبابات الإسرائيلية للمدينة وسط قصف جوي ومدفعي مكثف أدى لتدمير عدة أبراج سكنية في مدينة حمد التي تقع شمال غرب مدينة خان يونس، مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد كشف أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.