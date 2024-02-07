البازعي متحدث رسمي للديوان العام للمحاسبة

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أصدر معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، قرارًا بتكليف راكان بن عبدالله البازعي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالديوان متحدثاً رسمياً للديوان العام للمحاسبة.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الديوان العام للمحاسبة على تعزيز قنوات الاتصال الدائمة مع وسائل الإعلام المختلفة، ومد جسور التواصل مع الجمهور المحلي والدولي في مجال اختصاصاته وفقاً لنظامه، وتسهيل الوصول إلى المعلومات وفقاً للإجراءات والضوابط المعتمدة.

من جانبه، قدّم راكان البازعي الشكر والتقدير لمعالي رئيس الديوان العام للمحاسبة على ثقته ودعمه غير المحدود لكل ما من شأنه تعزيز وتطوير الجانب الإعلامي في الديوان بما يتفق مع أهدافه ورسالته، وفقاً لتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة.

يُذكر أن البازعي يمتلك خبرات عملية متنوعة تتجاوز 20 عاماً في القطاعين العام والخاص في مجال القطاع المالي، وإدارة الهوية المؤسسية، والاتصال الجماهيري، وغيرها من المجالات ذات الصلة.