البحرية الهندية تتجه نحو سفينة تجارية اختطفت بالقرب من ساحل الصومال

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قال مسؤولين عسكريين، اليوم الجمعة، إن سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية تتجه نحو سفينة مختطفة ترفع علم ليبيريا وعلى متنها طاقم هندي من 15 فردا، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي).

وقالت الوكالة إن السفينة “ليلا نورفولك” اختطفت بالقرب من ساحل الصومال، وتلقت البحرية الهندية معلومات عنها مساء أمس الخميس، مضيفة أن البحرية أجرت اتصالا مع طاقم السفينة.

جاء ذلك بعدما أعلنت شركة الأمن البحري البريطانية “أمبري”، أمس الخميس، أن ناقلة بضائع تحمل علم ليبيريا صعدها مسلحون أثناء إبحارها على بعد 458 ميلا من جنوب شرقي إيل بالصومال.