البرازيل تسحب سفيرها لدى الكيان الإسرائيلي

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سحب الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، اليوم، سفير بلاده لدى الكيان الإسرائيلي.

وقالت الخارجية البرازيلية في بيان حيال خطورة تصريحات حكومة الاحتلال هذا الصباح: استدعى الوزير ماورو فييرا سفير الكيان الإسرائيلي دانيال زونشاين في ريو دي جانيرو.

وأضافت أنه استدعي أيضاً للتشاور السفير البرازيلي لدى الكيان الإسرائيلي فريديريكو ماير الذي سيغادر إلى البرازيل غداً.

وتأتي هذه التطورات بعد أن وصف الرئيس البرازيلي، خلال كلمة له في قمة للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أمس، أن “ما يحدث في قطاع غزة ليست حرباً، إنها إبادة”.