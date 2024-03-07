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البرازيل وإسبانيا تطالبان بوقف إطلاق النار في غزة

7 مارس 2024 - 8:45 صباحًا
FILE PHOTO: A view shows houses and buildings destroyed in Israeli strikes, in Jabalia in the northern Gaza Strip, October 11, 2023. REUTERS/Anas al-Shareef/File Photo

المناطق_واس

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن ما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية حقيقية، مشددا على أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يجب أن يتحرك لوقف العنف وتوصيل المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده دا سيلفا مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في العاصمة برازيليا.

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وأضاف دا سيلفا أن الصور الأخيرة المرعبة والوحشية في غزة تؤكد على أن ما يحدث هو إبادة جماعية حقيقية لا يمكن أن تستمر، راح ضحيتها أكثر من 30 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، مشددا على أن مجلس الأمن لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي أمام ما يحدث، مؤكدا أن البرازيل تتبنى رؤية نشطة لإيجاد السلام في فلسطين.

بدوره، قال سانشيز إنه بعد استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني هناك شكوك أكثر من أن إسرائيل تتقاعس عن الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، مضيفا أن إسبانيا طالبت بإنهاء العنف في غزة بشكل عاجل.

 

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7 مارس 2024 - 8:45 صباحًا
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