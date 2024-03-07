البرازيل وإسبانيا تطالبان بوقف إطلاق النار في غزة

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قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن ما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية حقيقية، مشددا على أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يجب أن يتحرك لوقف العنف وتوصيل المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده دا سيلفا مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في العاصمة برازيليا.

وأضاف دا سيلفا أن الصور الأخيرة المرعبة والوحشية في غزة تؤكد على أن ما يحدث هو إبادة جماعية حقيقية لا يمكن أن تستمر، راح ضحيتها أكثر من 30 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، مشددا على أن مجلس الأمن لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي أمام ما يحدث، مؤكدا أن البرازيل تتبنى رؤية نشطة لإيجاد السلام في فلسطين.

بدوره، قال سانشيز إنه بعد استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني هناك شكوك أكثر من أن إسرائيل تتقاعس عن الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، مضيفا أن إسبانيا طالبت بإنهاء العنف في غزة بشكل عاجل.