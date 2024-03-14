البرلمان الأوروبي يدعو إلى وقف إطلاق نار “فوري ودائم” في غزة

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دعا البرلمان الأوروبي في قرار جديد بشأن الحرب في غزة إلى وقف إطلاق نار “فوري ودائم” لمنع خطر المجاعة الجماعية والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وأدان القرار الذي “اعتمد بأغلبية 372 صوتًا مقابل 44 صوتًا وامتناع 120 عضوًا عن التصويت” الهجمات الأخيرة على قوافل المساعدات الإنسانية في غزة.

وهذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها البرلمان الأوروبي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفي يناير الماضي، لم تظهر كلمة “فورية” في القرار الذي اعتمد في ذلك الوقت، لكن حالة الطوارئ الإنسانية أصبحت أكثر حدة في القطاع الفلسطيني.

وحظي النص بدعم قوي من مختلف المجموعات لكن بعض النواب أعربوا عن أسفهم لعدم اعتماد تعديل يدعو إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب “انتهاكات إسرائيل المتكررة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الدولية”.