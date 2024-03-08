“البرلمان العربي”: الدول العربية حققت تقدمًا كبيرًا في مجال تمكين المرأة

المناطق_واس

أكّد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن الدول العربية حققت تقدمًا كبيرًا في مجال تمكين المرأة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ونوه العسومي، في بيان أصدره البرلمان العربي اليوم بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق 8 مارس من كل عام، بالإسهامات التي حققتها المرأة العربية على الصعيد العالمي والإقليمي والعربي وما قدمته لنهضة وتقدم مجتمعها، موجهًا تحية إعزاز وتقدير للمرأة العربية بصفة عامة والفلسطينية بصفة خاصة التي تواجه ظروفًا قاسية في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وحرمانها من حقوقها الأساسية.