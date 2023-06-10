البرلمان العربي يثمن الأمر الكريم باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين

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ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي ، الأمر الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بشأن استضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين الذي يعكس الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة دعما للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة‫.‬

وأشاد رئيس البرلمان في بيان اليوم ،‬ بالدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للقضية الفلسطينية الذي تعزز في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، واهتمامه البالغ بأسر الشهداء، وذلك تقديراً لهم ولمكانتهم ، مؤكداً أنه سيسهم بشكل كبير في التخفيف من معاناتهم لاسيما ذوي الشهداء والأسرى والجرحى.

‫وجدد العسومي ، التأكيد على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية والأولى، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.