البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي للتدخل لوقف مجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

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استنكر البرلمان العربي، المجازر الوحشية والدموية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها المجزرة الأكثر دموية وبشاعة باستهداف المستشفى الأهلي “المعمداني” في غزة.

واعتبر البرلمان العربي في بيان صحفي، قصف واستهداف المستشفيات انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، مطالباً بمحاكمة قادة القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن، والإدارة الأميركية، إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه المجازر الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت، مساء اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من أبناء شعبنا في قطاع غزة، بعد قصفها المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة.