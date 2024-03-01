البرلمان العربي يدين استهداف المدنيين الفلسطينيين في “دوار النابلسي” بغزة

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أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات الاستهداف الوحشي الذي ارتكبه – كيان الاحتلال الإسرائيلي – بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، في “دوار النابلسي” بقطاع غزة، أثناء انتظارهم الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات.

وندد البرلمان العربي، في بيان اليوم، بالصمت الدولي “المخزي” على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدم ردعه ومحاسبته على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين، واصفًا الجريمة ب”المشينة واللا أخلاقية” وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن، لتحمل مسؤولياتهم والضغط على كيان الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبًا البرلمانات الدولية والإقليمية والأوروبية بالضغط على حكوماتها للتحرك في المحافل الدولية كافة للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.