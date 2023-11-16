البرلمان العربي يدين قصف قوات الاحتلال لمحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

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أدان البرلمان العربي قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفى الأردني في غزة، الذي أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين والأطقم الطبية، عاداً هذا القصف انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المدنيين وقت الحرب.

وقال البرلمان في بيان له اليوم: “إن قصف المستشفيات في قطاع غزة يضاف إلى سجل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة استهدافه المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، وحرمان المدنيين من حقهم في العلاج وتلقي الخدمة الطبية، مؤكداً تضامنه الكامل مع الأردن والشعب الفلسطيني”.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية والحقوقية، بالتحرك العاجل والفوري لتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى والنازحين وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمرضى والجرحى، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة المدنيين وجميع الطواقم الطبية والمرضى والجرحى والنازحين المتواجدين داخل المستشفيات، وجميع المراكز الطبية.