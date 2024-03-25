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البرلمان العربي يرحب بتبني مجلس الأمن لأول مرة منذ بداية العدوان لقرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

25 مارس 2024 - 10:44 مساءً

المناطق_متابعات

رحب البرلمان العربي، بتبني مجلس الأمن ولأول مرة منذ عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي لقرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، مؤكدا أنه رغم تأخره وإطاره الزمني المحدود إلا أنه خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام.

ودعا البرلمان العربي، إلى تكثيف الجهود الدولية بما فيها مجلس الأمن للوقوف على مسؤولياتها القانونية والتاريخية لوقف العدوان ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات لمنع تفاقم المجاعة في قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
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فيديو الخبر
https://youtu.be/mtOU5r0iDHs

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25 مارس 2024 - 10:44 مساءً
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