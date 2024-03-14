البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين يعلن نتائج البرنامج في عامه الـ14

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أعلنت وزارة التعليم بالشراكة مع “موهبة” و”هيئة تقويم التعليم” ممثلة بالمركز الوطني للقياس اليوم نتائج البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه الـ14، حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من مائة ألف طالب وطالبة، وأدى المقياس ما يزيد على 91 ألف طالبٍ وطالبة من مختلف مناطق المملكة، محققاً رقمًا قياسيًّا غير مسبوق، بتجاوز عدد المسجلين فيه نسبة 72% عن العام السابق.

وبلغ عدد الطلبة المُكتَشَفين والمؤهلين لتقديم الرعاية لهم هذا العام أكثر من 84 ألف طالب وطالبة، ويجري العمل على ترشيحهم للبرامج والخدمات المقدمة حسب معايير البرامج ومتطلباتها، وسينضم الطلبة إلى زملائهم المكتشفين من السنوات الماضية، ليتجاوز عدد المكتشفين منذ انطلاق البرنامج، أكثر من 215 ألف موهوبٍ وموهوبة، حيث أدى المقياس لهذا العام في المستوى الأول، والذي يشمل الصفوف (الثالث والرابع والخامس الابتدائي) 34%، وفي المستوى الثاني, الصفوف (السادس الابتدائي والأول والثاني المتوسط) 35%، بينما سجل طلبة المستوى الثالث (الثالث المتوسط والأول الثانوي) 31% من إجمالي الطلبة المؤدين للمقياس، كما بلغت نسبة الطلبة السعوديين 96% من إجمالي عدد المؤدين للمقياس، في حين بلغت نسبة الطلبة غير السعوديين 4%، كما أدى المقياس باللغة العربية 93% من إجمالي الطلبة، في حين أدى 7% من الطلبة المقياس باللغة الإنجليزية.

ويعد “مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة”، المحطة الأولى لرحلة الطالب الموهوب ومدخلاً لمعظم خدمات وبرامج موهبة، ويشمل عدة محاور, تتضمن المرونة العقلية، والاستدلال الرياضي والمكاني، والاستدلال العلمي والميكانيكي، والاستدلال اللغوي وفهم المقروء، ويتاح للطلبة أداء المقياس باللغتين العربية والإنجليزية، عبر أكثر من 100 مقر محوسب للطلاب المستهدفين من الصف الثالث الابتدائي إلى الأول الثانوي.