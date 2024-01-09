“البكيلة” سيدة موائد الضيافة في منطقة الجوف

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أعاد إعلان هيئة فنون الطهي للأطباق المناطقية اختيار البكيلة ضمن مبادرة “روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق” إلى الواجهة، وهي طبق رئيسي في الضيافة بمنطقة الجوف يتكون من التمر ونبات السمح، ويقدم مع القهوة السعودية في مختلف المواسم، ويكثر الطلب عليه خلال فصل الشتاء لما له من عناصر غذائية تمد الجسم بالطاقة والدفء.

ويصف المهتم في إنتاج التمور عبدالسلام الجنيدي, البكيلة أنها أبرز مكونات الضيافة بمنطقة الجوف، حيث تنتج من نبات السمح الذي يتم جمعه من المناطق البرية قرب محافظة طبرجل بعد موسم الأمطار، ويتم استخراجه عبر ترك حبوبه في الماء لمدة تزيد عن 15 ساعة، ثم يجمع منه الحبوب التي يتم طحنها وتحضيرها للعجن مع التمر.

وحول طريقة إعداد البكيلة، بيّن الجنيدي أنه يتم التركيز على استخدام تمر حلوة الجوف ونزع النوى منه، وعجنه مع السمح لينتج منه معجون البكيلة، فيما يتم إضافة مكونات مختلفة حسب الرغبة، منها زيت الزيتون والسمن البري.

وتتصدر البكيلة مبيعات التمور في منطقة الجوف خلال فصل الشتاء لما لها من شعبية واسعة وما تحمله من عناصر غذائية مميزة خلال فصل الشتاء، فيما يتم إنتاجها عبر العديد من الحرفيين المهتمين في هذا المجال من الرجال والسيدات وتسويقها في المتاجر المتنوعة داخل المنطقة.