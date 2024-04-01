البلدية والإسكان” تصدر دليل “اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم”

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إصدار دليل “اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم” ضمن مساعيها للحد من التشوه البصري، وضبط إدارة نفايات البناء والهدم والترميم وتنظيمها، ووضع آليات التخلص النظامي منها وفق معايير موحدة، مؤكدة أهمية الالتزام بتطبيق ما ورد في الدليل؛ من أجل تحسين المشهد الحضري، والحفاظ على الممتلكات والحد من التعدي على المرافق العامة والشوارع والأراضي الفضاء.

وأوضحت الوزارة أن نفايات البناء والهدم والترميم هي إحدى مسببات التشوه البصري التي تسعى إلى معالجتها، وذلك من خلال العمل على تعديل اشتراطات التخلص النظامي منها، وتوضيح ذلك في الرخص الإنشائية (البناء، الهدم، الترميم)، إذ تلزم المستهدفين مثل: (ملاك المشاريع، والمكاتب الهندسية، والناقلين وغيرهم) بالمتطلبات الواجب تطبيقها وتحقيقها اعتبارًا من تاريخ 1 أبريل 2024، تجنباً لتطبيق العقوبات على المخالفين.

وحدد الدليل آليات التخلص النظامي من نفايات البناء والهدم والترميم، عبر عدد من الاشتراطات التي تضمن نقلها إلى مواقع التخلص (المردم) المحددة من الأمانة، ويشمل ذلك النفايات التي تنتج عن بناء المباني وأعمال البنى التحتية والهدم وصيانة، وتجديد وتأهيل المباني، مثل: (القرميد، والخرسانة، والركام، والحديد، والبلاستيكيات، والمواد الخطرة).

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ملاك المشاريع والعقارات والمكاتب الهندسية والمقاولين والناقلين للاطلاع على دليل “اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم” المتضمن عدداً من المتطلبات والأحكام المتنوعة.