البنك المركزي الصيني يضخ 15 مليار يوان في النظام المصرفي

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ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم، 15 مليار يوان (09ر2 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 9ر1%.

وذكر بنك الشعب الصيني وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية أن هذه الآلية تستهدف الحفاظ على سيولة نقدية معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وضخ البنك أمس 103 مليارات يوان من خلال آلية الإقراض متوسط المدى لأجل عام واحد بفائدة بلغت 65ر2% سنويًا.

وتُعد عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ”الريبو العكسي”، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.