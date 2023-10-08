“البيئة” تثمن مبادرة الشركات الزراعية بتركيب عدادات على آبارها في مناطق الرف الرسوبي

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أكملت ثلاث شركات زراعية كبرى، تركيب عدادات على الآبار العاملة بمواقعها في مناطق الرف الرسوبي، لقياس استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة، في خطوة تشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة، امتثالاً لما نص عليه نظام المياه، ولتحقيق الإدارة المُثلى لموارد المياه، بعد أن أعدت دراسة موسعة لتحديد المقننات المائية للمحاصيل الزراعية في مختلف مناطق المملكة.

وثمنت الوزارة، امتثال شركات (المراعي، وندى، وإنما)، بما نص عليه (نظام المياه) والقرارات ذات الصلة، داعيةً جميع الشركات الزراعية الأخرى بسرعة المبادرة والانتهاء من تركيب العدادات على جميع آبارها العاملة؛ لتستمر الوزارة في تقديم خدماتها ودعمها لهذه الشركات، وصولاً للأهداف المنشودة في تحقيق التوازن في الأمن المائي والأمن الغذائي للمملكة، وبما يعزز من إسهامات النظم الزراعية في التنمية المستدامة.

ودعت الوزارة، جميع القطاعات الصناعية والحضرية إلى المبادرة بتركيب هذه العدادات على جميع الآبار قيد التشغيل الخاصة بهم في جميع مناطق المملكة، حسب مواصفات الوزارة، التزاماً بنظام المياه الذي يهدف إلى إدارة وتنظيم وحماية موارد المياه، وحقوق استخدامها؛ تحقيقاً للوفرة المائية واستدامة جميع الأنشطة الاقتصادية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.