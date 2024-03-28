“البيئة” تطلق خدمة الحصاد المجاني للقمح لمساحات 30 هكتارًا

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أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة حصاد القمح مجانًا في مناطق الرف الرسوبي لمساحات (30) هكتارًا، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لدعم القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح وفق مستهدفات رؤية 2030.

وتهدف الوزارة من خلال خدمة الحصاد المجاني للقمح إلى دعم صغار المزارعين للاستمرار في النشاط الزراعي، واستدامة القطاع؛ وزيادة إنتاجية محصول القمح، وتطوير العمليات الزراعية، ونقل المعرفة للمزارعين والمهتمين، وتطوير مهاراتهم بالتقنيات المستخدمة في الحصاد، والإسهام في تقليل نسبة الفاقد والتالف.

واشترطت الوزارة للاستفادة من الخدمة؛ وجود سجل زراعي مطور ورخصة زراعة القمح، وأن تكون المساحة المرخصة (30) هكتارًا، مع الالتزام بالوقت المحدد مسبقًا للحصاد، مشيرةً إلى أن المستندات المطلوبة للتسجيل في المشروع تتمثل في: صورة من السجل الزراعي والهوية الوطنية، ورخصة الزراعة، ونموذج طلب الحصاد معتمد من فرع الوزارة.

ودعت المزارعين إلى التقيد بالإرشادات الواجب إتباعها عند الحصاد منها؛ التأكد من مناسبة رطوبة الحبوب للحصاد والتخزين، واستخدام الحصادات الذاتية لجني القمح بكفاءة وفعالية دون فقدان أو تلف، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة اثناء عملية الحصاد للمحافظة على سلامة العمال والمشاركين، ويجب تخزين الحبوب في أماكن جافة وجيدة التهوية، وتسجيل جميع المعلومات ذات الصلة بعملية الحصاد.

وللاستفسار أو طلب الخدمة، يرجى زيارة الرابط التالي: https://sajil.mewa.gov.sa .