البيئة تعلن عن انتهاء المهلة الممنوحة للإفصاح وتصحيح الأوضاع لثلاثة أنشطة في قطاع المياه

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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن انتهاء المهلة الممنوحة للإفصاح وتصحيح الأوضاع لـ3 أنشطة في قطاع المياه

وأوضحت الوزارة أن الإفصاح يتضمن الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها، وتصحيح أوضاع أنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب، وغير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج)؛ وفقاً للمسار الإجرائي لكل مسار، وتعديل أنشطة محلات تقليل الملوحة، وتقنية ومعامل المياه؛ وفق المسار الإجرائي أو إغلاقه

وأشارت إلى أنها تهدف إلى المحافظة على مصادر المياه وإدارتها، والتأكد من جودة المياه المقدمة للمستهلك.