“البيئة والمياه” بحائل تخالف 39 منشأة وتنذر 44 لمخالفتهم الاشتراطات الصحية

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قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل ممثلة بإدارة الأسواق والمسالخ بتكثيف الأعمال الرقابية على أسواق النفع العام في مدينة حائل والمحافظات والمراكز التابعة لها، وذلك استعداداً لشهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ.

وأكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة فهد الحسني أن الجولات الرقابية خلال شهر شعبان بلغت (٥٠٠) جولة، واستهدفت بشكل كبير أسواق الماشية واللحوم والخضروات والفواكه، وتهدف ضمان وصول الغذاء الأمن إلى المواطن والمقيم ووفرة المنتجات من خلال التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية، مشيراً أن الفرق الرقابية قامت بتحرير (39) مخالفة و(٤٤) إنذارا لمخالفين الاشتراطات الصحية والفنية.

لافتاً يأتي ذلك ضمن حرص وزارة البيئة والزراعة والمياه لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والإشراف.