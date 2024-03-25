“البيئة”: 10 مناطق تستقبل هطول الأمطار في 69 محطة.. والباحة تتصدر بـ 50.8 ملم

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سجّلت منطقة الباحة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ 50.8 ملم في محافظة بلجرشي، و 2.6 في سد العقيق، وذلك ضمن 10 مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار على المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد رصدت 69 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباح أمس الأحد، حتى التاسعة من صباح اليوم الاثنين، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، مكة المكرمة، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، الحدود الشمالية، جازان، الباحة، والجوف).

وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في الحريق – شقراء 24.00 ملم، وفي شقراء 16.8 ملم، فيما سجّلت منطقة مكة المكرمة 2.00 ملم في الشفا- الطائف، و 1.8 مم في الهدا – الطائف، وفي القصيم سجلت الشنانة- الرس 8.5 مم، و 7.5 مم في المذنب، وفي المنطقة الشرقية سجلت محطة القطار- القرية العليا 21.4 ملم، وحرس حدود العزيزية – الخبر 7.00 ملم.

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة عسير 15.2 ملم في الواديين- أحد رفيدة، و 7.8 مم في سراة عبيدة، وفي منطقة تبوك سجلت محطة مطار تبوك 0.5 مم، بينما سجلت منطقة الحدود الشمالية 8.4 ملم في مطار طريف، و 5.2 ملم في أم خنصر -عرعر، فيما سجلت منطقة الجوف 11.2 مم في الحماد- القريات، و 4.00 مم عين الحواس- القريات، وسجلت منطقة جازان في الفارس -الريث 1.6 مم.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في مناطق المملكة كافة خلال الـ 24 ساعة الماضية، يمكنكم زيارة الرابط التالي:

https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/TheWaterAgency/Topics/SiteAssets/Pages/15-11-2018-4/15-09-1445%20%D9%87%D9%80.pdf .