“البيئة”: 6 مناطق شهدت هطول أمطار اليوم والقصيم الأعلى كمية بـ 30.4 ملم

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سجّلت منطقة القصيم أعلى معدل لكميات هطول الأمطار بـ (30.4) ملم في محطة القطار، وذلك ضمن (6) مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار حتى صباح الأربعاء 20 مارس 2024م.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، رصدت (87) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباحًا يوم الثلاثاء 19 مارس حتى الساعة التاسعة صباحًا يوم الأربعاء 20 مارس 2024م، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، الحدود الشمالية).

وأوضح التقرير أن منطقة القصيم سجلت أعلى كمية في محطة القطار بلغت (30.4) ملم، وفي مطار القصيم (14.5) ملم، وفي الشقة العليا بريدة (18.3) ملم، وسجلت المنطقة الشرقية في حفر الباطن – محطة القطار (24.0) ملم، وفي مطار القيصومة سجلت (17.7) ملم، فيما سجّلت منطقة الرياض (19.2) ملم في شقراء، و (17.5) ملم في الحريق، وفي منطقة المدينة المنورة (1.6) ملم في وادي الفرع، و(1.0) ملم في اليتمة – وادي الفرع.

وبحسب التقرير سجلت منطقة عسير (1.3) ملم في مطار أبها، بينما سجلت الشعف – أبها (0.8) ملم، فيما سجلت منطقة الحدود الشمالية (0.8) ملم في حرس حدود الجديدة – عرعر، و(0.6) ملم في حزم الجلاميد.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة خلال 24 ساعة حتى صباح الأربعاء 20 مارس 2024م، يمكن زيارة الرابط التالي: ( bit.ly/3PsFRSO ).