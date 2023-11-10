البيت الأبيض: على إيران التوقف عن دعم حماس وحزب الله

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قال متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الخميس، أنه يجب على ايران التوقف عن دعم حركة حماس و حزب الله و مهاجمة السفن في الخليج.

كما قال أنه يجب على إيران و الحرس الثوري ووكلائهم التوقف علي مهاجمة جنود الولايات المتحدة في العراق وسوريا، وفق ما نقلته مراسلة “العربية/الحدث”، في واشنطن.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت فصائل مسلحة عراقية، تنفيذ ثلاث “عمليات منفصلة” ضد قاعدة عين الأسد، التي تتواجد بها قوات أميركية، بغرب العراق.

كما أعلنت الفصائل مسؤوليتها عن استهداف قاعدة حرير، التي تتمركز بها أيضا قوات أميركية، في أربيل بشمال العراق.

تصاعد في الهجمات

وتواجه القوات الأميركية في العراق وسوريا تصاعداً في الهجمات منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، فيما ألقت واشنطن باللوم فيها على فصائل تدعمها إيران.

وتعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي للهجوم 40 مرة في العراق وسوريا من قوات تدعمها إيران منذ بداية أكتوبر.

لكن إيران نفت تورطها في الهجمات. وقال سفير طهران لدى الولايات المتحدة أمير سعيد إيراواني اليوم الخميس إن جماعات انفصالية ترد على الهجوم الإسرائيلي الذي قتل أكثر من 11 ألف فلسطيني في غزة.

وذكر إيراواني في مقابلة مع CNN “إنه رد فعل طبيعي من جماعات مقاومة. إنه اختيارهم وبتوجيهاتهم”.

غير أن البيت الأبيض رفض افتراضات السفير. وقال المتحدث جون كيربي “نعلم أن الحرس الثوري الإيراني متورط بشكل مباشر في مساعدة هذه الجماعات على اتخاذ بعض القرارات التي يقدمون عليها”.

وينتشر في العراق نحو 2500 جندي أميركي، يقدّمون مهمات استشارية لنظرائهم العراقيين في إطار مكافحة داعش، فيما ينتشر في سوريا نحو 900 جندي أميركي.