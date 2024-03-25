“التأمينات الاجتماعية”: انخفاض إصابات العمل بنسبة 8.5% خلال العام 2023م

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إحصائية إصابات العمل خلال العام 2023م، حيث سجلت انخفاضاً عن عام 2022م بنسبة 8.5% نظير الجهود المبذولة في مجال السلامة والصحة المهنية، والتي أسهمت في التزام المنشآت وأصحاب العمل بمبادئ ومعايير سلامة المشتركين في بيئات العمل.

جاء ذلك في التقرير الدوري الذي تصدره المؤسسة وتستعرض من خلاله أبرز الأرقام والإحصاءات والمؤشرات عن إصابات العمل المسجلة لدى أصحاب العمل والمنشآت خلال العام 2023م.

واستهلت المؤسسة تقريرها بالإشارة إلى أعداد المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث بينت المؤسسة أن عدد المشتركين بلغ بنهاية عام 2023م أكثر من 10.8 ملايين مشترك، فيما بلغ عدد المنشآت لذات الفترة أكثر من 1.3 مليون منشأة مسجلة لدى المؤسسة.

بعد ذلك استعرض التقرير عدد إصابات العمل المسجلة خلال العام 2023م حيث بلغ 27133 إصابة عمل.

وقد شكل المشتركين الذكور النسبة الأكبر في التعرض لإصابات العمل بواقع 26114 إصابة.

كما أوضح التقرير أن منطقة الرياض شهدت تسجيل أعلى إصابات العمل بين مناطق المملكة بواقع 7880 إصابة، تلتها المنطقة الشرقية بعدد 4606 إصابات، فيما حلت منطقة مكة المكرمة ثالثة بعدد 3628 إصابة عمل.

وجاءت محافظة بيشة كأقل المناطق تسجيلًا لإصابات العمل خلال العام 2023م بواقع 9 إصابات.

وعن أسباب إصابات العمل التي تم تسجيلها خلال العام 2023م بين التقرير أن التعرض لقوى ميكانيكية جاء أولاً بواقع 15352 إصابة، تلاها حوادث السقوط بعدد 7413 إصابة، وجاءت ثالثاً الحوادث المرورية بعدد 2732 إصابة.

وخلال العام 2023م حرصت التأمينات الاجتماعية على تكثيف الجهود التوعوية والوقائية والزيارات الميدانية لأصحاب العمل، انطلاقاً من مسؤوليتها عن تطبيق فرع الاخطار المهنية الذي يعد أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة.

حيث قامت المؤسسة بأكثر من 280 ألف زيارة ميدانية لأصحاب العمل خلال العام 2023م.

كما أصدر أصحاب العمل من خلال خدمات المؤسسة الإلكترونية أكثر من 58 ألف شهادة سلامة وصحة مهنية.

وخلال ذات الفترة تم إصدار أكثر من 11 ألف قرار طبي من اللجان الطبية.

كما قدمت المؤسسة الدعم لأكثر من 21 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في مجال السلامة والصحة المهنية.

يذكر أن إحصاءات إصابات العمل التي سجلتها التأمينات الاجتماعية شهدت انخفاضاً ملموساً على مدار السنوات الماضية والتي جاءت بفضل التزام أصحاب العمل وجهود المؤسسة في رفع مستوى الوعي وتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية واستدامة بيئات العمل للحفاظ على سلامة العاملين والممتلكات. وتمثل سلامة المشتركين هدفاً إستراتيجياً للتأمينات الاجتماعية من خلال الخطط والبرامج المتمثلة في الزيارات الميدانية التفقدية والورش واللقاءات مع أصحاب العمل للتوعية بأهمية سلامة المشتركين في بيئات العمل.