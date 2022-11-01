“التأمينات الاجتماعية”: 3 شروط لصرف معاش العجز غير المهني

وفيما يخص الاشتراك الاختياري، قال “التركي”: يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة الدخل التي اختارها إلى الشريحة الأعلى منها مباشرة فقط، كما يجوز له تعديل شريحة الدخل إلى أي شريحة أدنى، كما يجوز للمشترك أن يطلب إيقاف اشتراكه في النظام، حيث يسري الإيقاف اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي يرغب إيقاف اشتراكه منه أو من التاريخ الذي توقف فيه بالفعل عن دفع الاشتراك.