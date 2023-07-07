«التجارة»: أبلغوا الجهات الأمنية عن المتاجر الإلكترونية غير الموثوقة

المناطق_الرياض

شددت وزارة التجارة على أن «منصة الأعمال» هي المنصة الوحيدة المعتمدة لتوثيق المتاجر الإلكترونية في المملكة.

وأكدت أن إجراءات التوثيق تتم إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني https://business.sa، ويشترط ما يلي: وجود سجل تجاري أو وثيقة عمل حر سارية المفعول، ووجود حساب بنكي تجاري.

ودعت «التجارة» الجميع إلى التأكد من سلامة المتاجر الإلكترونية قبل الشراء، وفي حال عدم العثور على بيانات رقم السجل التجاري يتم رفع بلاغ لدى الجهات الأمنية.

وأشارت إلى أنه يمكن الاستعلام عن المتاجر الإلكترونية الموثّقة في «منصة الأعمال»، من خلال الرابط الإلكتروني: https://eauthenticate.saudibusiness.gov.sa/inquiry، عبر أحد الخيارات التالية: رقم التوثيق في المنصة، رقم السجل التجاري، الرقم الموحد للمنشأة، رقم وثيقة العمل الحر، اسم المتجر.