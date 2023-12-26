التجارة الإلكترونية … قصة نجاح تُروى فصولها

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التجارة الإلكترونية من عمل فردي إلى عمل مؤسسي، تروي قصة نجاح المواطن السعودي ليكون ركناً من أركانها.

والتقت (واس) اثناء جولتها في أركان جولة التجارة الإلكترونية التي حطت رحالها في منطقة نجران في محطتها الثانية عشر بتاريخ 25 من شهر ديسمبر الجاري، عدداً من المواطنين من مختلف الأعمار برزوا في مجال التجارة الإلكترونية واستفادوا من تطبيقاتها التي ربطت بينهم وبين المستفيد من خدماتهم النهائية من تجار ورواد أعمال، نتاجاً للدور الذي عملت عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية للربط بين التاجر والتطبيق الإلكتروني بما يدعم اقتصاداتهم تقنياً، ويضمن العوائد المجزية لتجاراتهم والعدالة السعرية للمستهلك والزبون.

وروى المواطن شاكر العجبي قصته مع التطبيقات ودورها في نجاح تجارته الإلكترونية، وكيف أسهمت في زيادة المشتركين في منشأته الإلكترونية منذ انطلاقها في عام 2019 م ليزيد عدد المشتركين بها من رواد أعمال عن 5500 مشترك من المنشآت الصغيرة، مؤكداً إسهام جولة التجارة الإلكترونية في دعم منشأته وغيرها من المنشآت الوطنية الواعدة بالتعريف بعملها وتسهيل تواصلها مع رواد الأعمال في شتى أنحاء الوطن.

فيما قال سعيد الهذلي ممثل متجر إلكتروني متخصص في صناعة التطبيقات التجارية: وصلنا إلى مرحلة الاختيار من بين ثلاثة خيارات أما أن تكون مالك أو مستخدم أو صانع للتطبيق.

وأضاف أنهم وصلوا في متجرهم ليكونوا صانعي تطبيقات تجارية إلكترونية معتمدة للراغبين في تنمية تجارتهم عبر فضاء التجارة الإلكترونية الواسع.

وقالت المواطنة أريج سعيد : إن منصتها الإلكترونية متخصصة في توريد المواد الخام والسلع للمطاعم والمقاهي.

وأضافت أن عدد مشتركي المنصة من منشآت القطاع التجاري بلغ أكثر من 4000 مشترك في 70 مدينة على مستوى المملكة.

فيما أشار مازن الزين ممثل لتطبيق مدفوعات إلكترونية إلى أن متجره يقدم حلولًا رقمية عبر نقاط البيع، ولديه شراكة مع البنوك وشركات الدفع الإلكتروني لتقديم خدماته للمتاجر الإلكترونية والمنشآت التجارية، مدعومًا بفريق تقني لتقديم خدمات الدعم للمستفيدين إلكترونياً وعبر الهاتف.

بدوره عبدالله الهذلي أصغر العارضين في معرض التجارة الإلكترونية، قدّم نبذة عن المتجر الذي يمثله، وقال : إنها شركة سعودية تأسست عام 2017م ، متخصصة في تقديم الحلول والخدمات التسويقية وتقديم التقنية في مجالها لتعزيز العمل التقني، والهادفة لتكون رائدة في الشرق الأوسط وخدمة المستوى التقني ورفع مستواه في المملكة والمنطقة.