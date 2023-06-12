التجارة الخارجية تشارك في الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين

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شاركت الهيئة العامة للتجارة الخارجية بجناح خاص في الدورة العاشرة لمؤتمر رجال العرب والصينيين، تحت شعار “التعاون من أجل الازدهار”، الذي عُقد في الرياض على مدى يومين 11 -12 يونيو 2023م.

وتأتي مشاركة الهيئة في إطار سعيها لإبراز دورها من خلال المشاركة في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية حول العالم.

وتهدف الدورة العاشرة للمؤتمر إلى استكشاف فرص الاستثمار في مختلف المجالات، من أبرزها: التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، وسلاسل التوريد، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية، والاجتماعات الثنائية.

وتُعّد الدورة العاشرة لمؤتمر رجال العرب والصينيين أكبر تجمع اقتصادي عربي وصيني، حيث شارك فيها أكثر من 3500 من صناع القرار، وكبار المسؤولين الحكوميين، ونخبة واسعة من المستثمرين، وأصحاب الأعمال، والمختصين والمهتمين بالعلاقات العربية الصينية في 23 دولة مشاركة، كما شارك فيها أكثر من 160 متحدث من الوزراء وقادة الشركات الكبرى، في الصين والدول العربية، وذلك بهدف تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين العالم العربي والصين.

الجدير بالذكر أن الهيئة تهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني، كما يتشكل مجلس إدارة الهيئة من (14) عضو يمثلون مختلف الجهات الحكومية، وأربعة أعضاء مستقلين من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجال عمل الهيئة.