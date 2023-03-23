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“التجارة”: السلع الاستهلاكية والغذائية متوافرة بالأسواق

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 23 مارس 2023 - 1:50 صباحًا

المناطق_واس

أكدت وزارة التجارة، وفرة المنتجات الغذائية والاستهلاكية في منافذ البيع بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، عبدالرحمن الحسين، أنه تم الوقوف على توافر السلع الغذائية في منافذ البيع، وذلك من خلال جهود تبدأ مع بداية العام، وتعتمد على مسارين رئيسيين مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأضاف أنه يتم التأكد من خلال المسارين من وفرة السلع الاستهلاكية والأساسية وبدائلها، مشيرًا إلى أن مستويات وفرة السلع في المملكة تعد الأعلى في الشرق الأوسط.

وأشار إلى جهود الفِرَق الرقابية للتحقق من مطابقة التخفيضات والعروض الخاصة بالسلع، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان، حيث تم التأكد من مطابقة أكثر من 10 ملايين سلعة مخفضة.

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 23 مارس 2023 - 1:50 صباحًا
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