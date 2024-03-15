“التجارة” تضبط عمالة مخالفة تمارس الغش بتعبئة التمور الرديئة في عبوات جديدة بأسماء فاخرة

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ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة عربية مخالفة تمتهن تخزين التمور الرديئة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإعادة تعبئتها وتغليفها في عبوات جديدة تحمل مسميات فاخرة، ووضع تواريخ صلاحية جديدة عليها.

ونفذت “التجارة” بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للغذاء والدواء ومساندة قوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض كميناً محكماً من الساعة 12 وحتى 3 فجر أمس الخميس للمقر الواقع داخل شقة سكنية بحي غبيرا جنوب الرياض، كما أحالت 7 أفراد من العمالة المخالفة إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية الرادعة بحقهم وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية.

واشتملت المضبوطات على 400 كيلو من التمور الرديئة الجاهزة للتعبئة، و3 آلاف عبوة بلاستيكية فارغة أعدت للتعبئة والتغليف، و5 آلاف كرتون فارغ جاهز للتعبئة، و100 ألف ملصق “إستيكر” يحمل أسماء أصناف متعددة من التمور وتاريخ صلاحية مزور.

يُذكر أنه وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري تُفرض عقوبات رادعة على المخالفين تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية ضدهم، والإبعاد للعمالة المخالفة ومنعها من العودة للعمل في المملكة.