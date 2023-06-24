«التجارة» تضبط مستودعاً للغش بخلطات «البهارات» داخل مزرعة مهجورة في الأحساء

المناطق-متابعات

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة مستودعاً للغش في خلطات منتجات البهارات داخل مزرعة مهجورة بمحافظة الأحساء.

وكشف مراقبو الوزارة داخل المقر سيارة محملة بكميات كبيرة من البهارات المتنوعة المعبأة بغرض تسويقها وبيعها، إضافة إلى موازين وأدوات وآلات طباعة الفواتير تستخدم في أغراض الغش والتضليل.

كما تم حجز ومصادرة 16 ألف كرتون وعبوات وملصقات، إضافة إلى 150 كيلوغراما من مواد القرفة والثوم، وأحالت المخالفين المسؤولين عن المقر إلى الجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.

وحثت الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة حماية المستهلك عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.